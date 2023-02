Agrandir le parc Henrion pour en faire un espace de délassement à Huy

Quel projet ? L’extension du parc Henrion, cet espace vert coincé entre l’avenue Delchambre et le quai d’Arona, non loin du centre culturel et du complexe cinématographique. Le parc Henrion déjà bien arboré, la Ville de Huy veut l’étendre. Et surtout, casser cette large avenue longeant la Meuse qui, même si elle est divisée par des poteaux, pousse à la vitesse. Le projet de la Ville est de créer un espace de délassement arboré, d’aménager un boulevard urbain. "On veut revoir l’espace depuis le nouveau rond-point du pont Baudouin jusqu’au rond-point du téléphérique tout en englobant le parc ainsi que l’avenue Delchambre, explique Éric Dosogne, bourgmestre f.f. On veut donner plus d’amplitude au parc en descendant vers la Meuse pour que tout soit sur un seul plan." L’objectif étant de faire en sorte que l’utilisation de la voiture soit secondaire face aux usagers faibles. "Les voitures doivent tenir compte des usagers faibles. Là, ce ne sera plus une autoroute, a contrario de ce qui se faisait dans les années 60." Non, à l’autoroute urbaine ; la Ville veut agrandir les espaces verts en centre-ville et faciliter la circulation des piétons, des vélos.

Tiens, et les places de parking le long du parc, côté quai d’Arona ? "On ne va pas supprimer toutes les places et on va conserver les deux bandes de circulation qui entrent dans le rond-point du pont Baudouin." Et l’avenue Delchambre ? Elle sera elle aussi réaménagée pour faciliter l’accès aux écoles qui la bordent, tout en maintenant les arbres. Enfin, une zone de rencontre rue l’Apleit et rue de l’Harmonie complétera le projet et permettra aux piétons de rejoindre facilement le quartier du Quadrilatère.

À quand la réalisation de ce projet qui n’en est encore qu’à l’état d’esquisse ? Tout est encore à créer, à inventer. Mais tout comme tout projet Feder, "ce sera à une échéance de cinq à six ans, projet terminé". Projet qui sera mené avec le SPW, le Service public de Wallonie, comme la voirie est régionale.