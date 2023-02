Laboracing déménage rue Neuve à Huy: « Je mise sur la rive gauche et son renouveau »

Et le gérant a des idées plein la tête pour ce nouveau départ. "J’aurai mon magasin avec tous les services que je propose déjà. Je reste également revendeur Voo et Scarlet. Par contre, je vais me développer à différents niveaux. Notamment au niveau de la photographie. Il y aura une machine de développement photos. Les particuliers pourront ainsi venir imprimer leurs souvenirs depuis leur appareil ou leur smartphone. Derrière le comptoir, je vais aussi aménager un studio pour faire des shootings et des photos d’identité, détaille le photographe de formation. Je fais tout ce qui est dépannage et réparations mais je veux également étendre mes services et me développer pleinement dans les PC et smartphones reconditionnés. Je vais également me lancer dans le gaming avec la vente d’accessoires. Enfin, je proposerai un service de photocopies."

Une offre complète avec une surface toute trouvée du côté de la rive gauche qui peine à retrouver un nouveau souffle. Mais si certains n’y croient plus, Yves Smettin, lui, a décidé de parier sur le redéploiement du quartier. "Au vu des projets à venir qui vont se concrétiser cette année mais aussi dans celles à venir, je me dis que c’est un pari à prendre. Personnellement, je mise sur la rive gauche et son renouveau. D’autant qu’ici, je vais également pouvoir toucher une clientèle d’étudiants et de jeunes." Il ne reste plus au Wanzois qu’à espérer le renouveau commercial de la rive gauche pour gagner son pari.