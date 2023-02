Huy: la grogne attendue des enseignants ce jeudi

François de Woot, délégué CSC, est professeur d’histoire et religion catholique à l’institut Sainte-Marie, à Huy. Dans son école, il n’y aura pas d’arrêt de travail "mais une action symbolique, explique-t-il. Notre volonté, c’est d’interpeller les politiques au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, autant de la majorité que de l’opposition. Tous ceux qui sont de Huy-Waremme, Liège et Verviers. À deux ou trois moments, on prendra des photos avec les professeurs puis on les mettra sur les réseaux sociaux avec le hashtag #jemensouviendraien2024. L’idée étant de leur rappeler que les enseignants sont un réservoir de voix non négligeable pour les prochaines élections." Et que les politiques à la manœuvre à la Fédération Wallonie-Bruxelles risquent de perdre quelques plumes s’ils poursuivent sur leur lancée avec ce décret enseignement. "On va aussi envoyer un mail à tous les mandataires, nommément."

Ce qui coince ? "Déjà, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a une pénurie d’enseignants" et ce n’est pas en accroissant la pression sur le personnel qu’on motivera les jeunes à devenirs profs. Puis, il y a cette évaluation à laquelle ne devraient pas couper les enseignants. Or, "quand on n’est pas nommé, on est déjà évalué chaque année." Et lorsque les professeurs sont nommés, il y a des sanctions possibles à la disposition d’un PO à leur égard.

Les enseignants épinglent ainsi ce pacte pour un enseignement d’excellence qui, selon eux, aura comme principal effet de diminuer les moyens consacrés directement à l’enseignement et donc aux enfants. L’inflation administrative dévore temps et énergie des enseignants. les demandes de justification du travail effectué prennent presque autant de temps que le travail lui-même…

Ce jeudi, les enseignants en province de Liège feront entendre leur voix. À l’institut Sainte-Marie en tout cas, qui espère être suivi par les autres établissements scolaires.