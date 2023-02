Et revoilà l’opération Générations solidaires sur Huy-Waremme

Katel Fréson, coordinatrice au sein de l’ASBL Générations solidaires, est toujours aussi enthousiaste en lançant cette nouvelle édition. Elle qui veut mettre en lumière les initiatives citoyennes, solidaires et locales. "Notre appel est ouvert à tout collectif de citoyens, explique-t-elle. Aux associations de fait ou aux ASBL, aux écoles aussi. On a ainsi eu l’année dernière un projet de la Maison des jeunes de Huy." Cette année plus que les précédentes, la coordinatrice appuie les demandes en aidant à la confection des dossiers. "Je sens que les gens sont débordés, qu’ils sont mis sous pression. Alors je leur propose mon aide pour constituer leur dossier. Je fais du concret."

Tous les projets seront mis en ligne sur le site de l’opération et soumis à un vote du public. Le gagnant de ce vote verra son projet médiatisé. Parallèlement, le jury, qui est composé de membres de la Fondation Roi Baudouin, choisira dix associations et cinq écoles. Ces projets-là seront eux aussi médiatisés. Avec des prix à la clé. "Notre objectif, ce n’est pas uniquement de distribuer de l’argent, explique Katel Fréson. Mais bien de donner des idées à d’autres en médiatisant les projets. À ce jour, nous avons 650 initiatives inspirantes, reprises sur notre site internet. Et on sait que les gens s’en inspirent et les adaptent à leur propre réalité."

Les conditions pour participer ? Être un collectif de citoyens impliquant au moins un jeune de moins de 26 ans, être une association, une organisation travaillant au niveau local. Une maison de jeune, une maison de repos, un service d’aide aux personnes handicapées ou encore une école. L’objectif étant de mettre en lumière des initiatives locales de citoyens se mobilisant pour d’autres. "Au fil des ans, l’ancrage local s’est renforcé, les initiatives se développent et ça ne s’essouffle pas. On a beaucoup de demandes de soutien, c’est réjouissant, c’est revigorant." Pas nécessaire de cogiter sur un projet pour participer. L’opération donne de la visibilité à des initiatives qui existent déjà.

Envie de déposer un projet ? Un coup de fil au 081/21.88.60 ou www.generations-solidaires.be