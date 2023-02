Voici où seront installées les dix bornes de recharge électrique sur Huy

Les lieux ? On trouvera des bornes de recharge électrique au parking de l’Europe (rive gauche), à la bibliothèque communale, à la piscine, au hall omnisports, à la Vieille chaussée de Statte (sur le parking situé au niveau de la chaussée de Waremme), au centre culturel, à la nouvelle halle aux artisans (ex-Mestdagh), sur le parking de l’église de Statte, à la gare de Huy et au Centre Nobel.

Pourquoi une borne de recharge à la gare de Huy ? Grégory Vidal (DéfipourHuy) s’interroge car le navetteur prend le train pour un certain temps. Et bien plus que les deux heures nécessaires pour recharger son véhicule. Et l’intérêt de choisir le Centre Nobel ? "Ce n’est pas une priorité pour une première distribution." Enfin, Gives aurait pu bénéficier d’une borne sur sa place des Manants. Réponse du bourgmestre Dosogne: "C’est un premier jet". Autant celles prévues à la gare qu’au Centre Nobel pourront bénéficier au quartier. Mais c’est clair qu’il en faudra plus que dix, d’autant plus qu’on ne peut pas faire passer un câble sur son trottoir pour recharger sa voiture devant chez soi… "Il faudra trouver des sous pour en avoir plus et il ne va pas falloir traîner dans les différentes pistes de réflexion", commente le bourgmestre en titre, Christophe Collignon.