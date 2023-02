À nouveau une patinoire l’hiver prochain à Huy

Les écolos s’en doutaient. Eux qui ont demandé, par la voix de leur cheffe de groupe Anabelle Rahhal, de lancer la réflexion pour un renouveau. Déjà pour rendre le marché des artisans plus convivial et féerique. Pour proposer plus d’animations familiales plus abordables, pour améliorer l’accueil des artisans, pour revoir le marché organisé grand-place "tout en associant l’horeca à la réflexion". Le marché sur la place Verte n’était pas non plus des plus accueillants avec son manque de décorations, le chapiteau et les animations peu attractives. L’objectif étant de réinventer le marché et d’ainsi augmenter son attractivité.

Une réflexion en cours

Cette réflexion, la Ville de Huy l’a déjà lancée. L’échevin Étienne Roba l’assure. Difficile cependant de changer les choses car pour les deux prochaines années, 2023 et 2024, la Ville est tenue par un marché de service conclu avec l’adjudicataire qui l’a remporté et elle doit voir si elle peut le modifier. N’empêche, la piste de rollers n’a pas convaincu et ne devrait pas revenir sur le sol hutois pour les prochaines fêtes de fin d’année. Le collège a ainsi trois hypothèses de travail pour 2023. Déjà, la patinoire reviendra sur la grand-place avec le village autour qui, lui, a donné plus que satisfaction. "C’était une bonne année pour les commerçants. Le O’Malley a ainsi fait sa meilleure année. Le village de Noël est un lieu de fête sans débordement." Et sur la place Verte ? "On supprime le grand chalet. Les animations pour les familles et les artisans iraient à l’espace Saint-Mengold." Avec, cependant, une difficulté: l’espace devrait accueillir l’exposition de petits trains. Mais à Saint-Mengold, le site est sécurisé. Et le village des artisans ? "On est en contact avec plusieurs promoteurs de projets."