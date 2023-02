Le Rucher du petit gris quitte Modave pour rejoindre le Château Springuel

"L'arrivée des ruches au sein du château est dans la continuité de ce qu'on fait déjà, à savoir prôner le terroir local et offrir encore plus de diversités, précise Jean-Marc Renard. L'entente avec Daniel Millecam, qui s'occupe de HoneyHoney, était excellente. Comme un emplacement se libérait, tous les signaux étaient au vert pour l'accueillir."

L'implantation de ruches dans l'enceinte du château accroît également le champ des possibilités. "Il y a très peu de ruches dans la région. On prévoit de rendre le château plus didactique en s'associant à des écoles pour faire la visite des ruches aux enfants. L'idée est également de collaborer avec d'autres producteurs locaux pour proposer de nouveaux produits comme de l'hydromel avec la confrérie de l'Hydromel de Tihange, ou encore de la glace au miel avec le glacier Taratata."

Six tonnes de miel par an

Ce projet et ses perspectives ont séduit Daniel Millecam, l'ancien président de la fédération des commerçants hutois. "Jean-Marc Renard a l'esprit fédérateur, et nous partageons des valeurs communes, explique-t-il. Notre implantation au sein du château Springuel va nous permettre d'augmenter considérablement le nombre de colonies et de s'implanter durablement en région hutoise. En disposant d'un espace de 150 mètres carrés et de nombreuses ruches, on va être dans la capacité de produire jusqu'à 6 tonnes de miel par an. L'idée est aussi de s'associer à des artisans locaux pour proposer des produits dérivés comme de la bière au miel. Proposer des produits locaux et artisanaux est vraiment les maîtres mots."

Les amateurs de miel devront, cependant, prendre leur mal en patience. "Les ruches hibernent actuellement. Les abeilles sortent dès qu'il y a plus de 15 degrés mais pour avoir du miel, il faudra attendre jusqu'à début octobre."