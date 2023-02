Émotion subtile

Le solo magnifique de Joao Barradas à l’accordéon et celui de Michel Hatzigeorgiou suscitent les applaudissements. Car si la musique d’Aka Moon déborde d’intensité, elle nous fait aussi vibrer par une émotion subtile. On vit de bout en bout l’interaction, les regards échangés, les sourires, la gestuelle d’un concert envoûtant, passant d’un solo absolu du pianiste à l’échange virtuose et déjanté entre la voix de Massamba et les fantastiques réponses que lui lançait Stéphane Galland à la batterie: "Vous avez de la chance, il est de la région et c’est un des plus grands batteurs au monde !" lance Fabrizio Cassol.

Avant le concert, comme un passage de témoin, Morgane Mathieu invitait sur scène et remerciait Emmanuelle Greindl pour toutes ces années passées à nous faire découvrir des musiques d’émotion et d’intimité. "Le festival est dans de bonnes mains, dira à son tour Emmanuelle Greindl. Morgane a une besace pleine de surprises." On découvrira cela entre le 17 et le 22 août lors de la prochaine édition du rendez-vous hutois immanquable depuis… 1998 !