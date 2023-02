Rose-Marie Baeken, « Madame tourisme » de Huy pendant près de 50 ans, est décédée

Malade depuis plusieurs mois, Rose-Marie Baeken s’est éteinte ce samedi matin. Elle avait débuté sa carrière au centre culturel de Huy en 1964, alors qu’elle avait 19 ans. L’année suivante, elle entrait au département du tourisme, un poste qu’elle a occupé de manière ininterrompue pendant une très grosse quarantaine d’années.

"C’était une grande dame, raconte Christine Wilmotte, qui a longtemps travaillé à ses côtés. Elle ne laissait rien au hasard, faisait preuve d’un professionnalisme impressionnant. Et pour cause ! Elle vouait un amour inconditionnel à Huy, sa ville."

Rose-Marie Baeken était une institution à Huy, une figure emblématique et incontournable. Le fort, le Val Mosan, le feu d’artifice du 15 août et ses confréries portent sa griffe. Avec elle, André Godelet, l’échevin qui avait le tourisme dans ses attributions des années durant, pouvait se reposer sur ses deux oreilles. Son sourire accueillant, son besoin de répondre au mieux aux diverses sollicitations des touristes, son charme indéniable étaient ses maîtres atouts.

Chez elle, où elle nous avait reçus, on pouvait admirer des œuvres de peintres hutois Paul Mohr, Jacques Riffon ou une affiche de Paul Delvaux. C’est dire l’attachement qu’elle portait à la ville de Huy.

À l’époque, nous l’avions rencontrée pour la rubrique " Je m’invite chez vous " et elle avait répondu sans langue de bois… De la disette à la profusion toujours partagée, des désespoirs aux bonheurs feints ou furtifs, elle s’était dévoilée avec toute la classe qui la caractérisait. Sobriété et élégance, distinction et générosité sont autant de qualités qui la définissent. Cette vie sans heurts fut tragiquement perturbée en janvier 2011, alors qu’un malfrat avait attaqué, agressé et volé la directrice à l’Office du tourisme.

Madame Baeken avait une fille, Anne, et deux petits-enfants, qu’elle chérissait.