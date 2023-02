Le site internet Shop’in Huy n’existe plus : « il n’y avait plus de subside »

Le site internet a donc définitivement cessé d’exister en décembre dernier. Il était toujours actif mais sans être actualisé depuis 3 ans puisque la chargée du projet a quitté MCH en 2019.

« C’était un début prometteur »

"L’expérience a été positive. La première année nous avions comptabilisé 25 000 vues. C’était un début prometteur, reprend Jordane De Moliner. Nous avions également pour objectif d’offrir une vitrine avec toutes les infos sur les commerces du centre de Huy mais aussi de Ben-Ahin, de Statte, de Tihange. L’exercice était par contre plus compliqué car nous étions bloqués avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Nous avions des diifcultés à obtenir les différentes informations."

Le projet a-t-il rempli son objectif de voir le taux de cellules vides diminuer à Huy ? "Oui. Entre 2014 et 2018, nous sommes passés de 16,3% à 13,04%. Le travail portait ses fruits." Mais en 2019, au moment où le recensement s’est arrêté, le pourcentage de cellules vides atteignait 19,4%, soit une augmentation de plus de 6%. Aujourd’hui, le taux est à 18,1%. Et donc, tout est à recommencer...