Un escape game sur le thème du cinéma d'horreur bientôt à la bibliothèque de Huy

Si vous êtes fan de Ghostface, Freddy Kruger, Jigsaw, Leatherface et autres personnages bien sympathiques, vous allez adorer l’activité proposée par la bibliothèque de Huy le samedi 18 février. "On va organiser un escape game sur le thème du cinéma d’horreur", se réjouit le directeur, Éric Albert. Le synopsis est simple: vous êtes justement dans la bibliothèque au moment où la foudre s’abat sur la collection des DVD d’horreur, libérant les monstres au passage. À partir de ce moment-là, vous n’aurez plus qu’un objectif: leur échapper. "Dans chaque pièce, les participants auront une énigme à résoudre, poursuit Éric Albert. S’ils réussissent, ils peuvent se rendre dans la pièce suivante. Mais s’ils échouent, un des participants devra donner sa lampe (NDLR: ce sont des espèces de totems que les joueurs recevront au début de la partie) au monstre. Le but est de finir la partie avec le plus de lampes possible." Ces fameux monstres, incarnés par des figurants, seront d’ailleurs cachés quand les participants rentreront dans la pièce. Ils ne sont donc pas à l’abri de tomber dessus et de se faire une belle frayeur. Mais au rayon des surprises, il n’y aura pas que des monstres cachés dans les pièces… "Un dernier jeu attendra les participants à la fin de l’activité. Ils auront aussi droit à un rafraîchissement mystère."