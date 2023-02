Taux de cellules vides: Huy repart à la hausse, Hannut et Waremme dans le top

L’Association du Management de Centre-Ville (AMCV) a sorti ses chiffres d’analyses statistiques pour l’année 2022 en ce qui concerne le développement commercial de nos centres urbains. Sur les 35 communes listées et répertoriées, Huy affiche un mauvais score. Entre 2021 et 2022, la Ville est passée de 12,1% de cellules vides à 18,1%, soit une augmentation de 5,8%, bien derrière Hannut (7,9%) et Waremme (9,1%). Elle se classe ainsi avant dernière du classement, juste derrière Verviers qui comptabilise une augmentation de 9,5% (dû aux inondations). Pourtant le cœur de la vallée mosane avait réussi une belle diminution entre 2019 et 2021 (de 19,4% à 12,3%). "Je pense que la grosse différence avec Waremme et Hannut c’est qu’à Huy, il n’y a pas de structure pour faire le lien entre la Ville et les commerçants, analyse Joachim Dehaye, président de la fédération des commerçants. L’augmentation de cellules vides se ressent dans de nombreuses villes et communes et c’est directement lié aux crises successives. Les indépendants font face à des augmentations au niveau de leurs factures et c’est difficile à gérer. Je pense clairement qu’à Huy il manque un agent de terrain qui connaît les réalités et qui puisse accompagner les personnes qui se lancent. Une réunion est prévue prochainement avec le bourgmestre f.f. pour en discuter."