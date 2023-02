Permis délivré pour renforcer la ligne haute tension Gramme-Rimière entre Huy et Neupré

Le permis d’urbanisme vient d’être délivré par la Région wallonne à Elia, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, qui va donc pouvoir démarrer les travaux de renforcement de la liaison aérienne 380 kV entre les postes électriques de Gramme (Huy) et de Rimière (Neupré). "Attention, il ne faut pas la confondre avec la ligne Gramme-Rimière 150 kV qui n’était plus en fonction et qui, d’ailleurs, a été démontée dernièrement", précise d’emblée Catherine Wojcicka, porte-parole d’Elia. Construite en 1976, la ligne haute tension Gramme-Rimière 380 kV doit être renforcée au vu de l’évolution du paysage énergétique et dans le but d’assurer la sécurité d’alimentation du réseau de la province de Liège. Trois nouvelles rangées de câbles vont être ajoutées sur les pylônes existants. "La liaison fait une longueur de 14 km. Elle est composée de 34 pylônes qui traversent quatre communes: Huy (poste de Gramme), Modave, Nandrin, Neupré (poste de Rimière)." Les travaux vont consister en l’ajout d’un second terne (c’est-à-dire d’un second circuit électrique) sur la liaison existante. "Un circuit correspond à trois conducteurs électriques. Les pylônes disposent déjà de “bras” pour les accueillir, précise la porte-parole. Un renforcement des pylônes et de leurs fondations va également avoir lieu pour garantir la stabilité des pylônes, pour qu’ils puissent supporter le poids supplémentaire. Une transition ligne-câble va également être construite de sorte que la liaison “entre” dans le poste de Gramme en souterrain." En ce qui concerne le phasage des travaux, Elia va d’abord procéder au renforcement des pylônes et de leur fondation avant d’installer les conducteurs électriques. "Actuellement nous sommes en train de planifier le chantier qui devrait commencer vers août, sous réserves de modifications de planning entre-temps." Avant le démarrage du chantier, une communication sera faite par Elia afin d’informer les riverains et les autorités locales. Les riverains recevront un toute-boîte et des coordonnées de contact en cas de question ou de problèmes. Les Communes concernées par le chantier recevront également les informations utiles sur les travaux. "En termes d’impact du chantier, en dehors des zones de chantier (aux abords des pylônes) et du charroi, il n’y aura pas de désagrément sur la mobilité", assure Elia.