Ce week-end, observez (et comptez) les oiseaux dans votre jardin

Des données scientifiques précieuses

La participation citoyenne est plus que jamais mise en avant dans cette démarche. "Nous sommes dans des sciences citoyennes, nous vous invitons à participer à l’amélioration des connaissances des populations d’oiseaux de chez nous, des mangeoires majoritairement. On essaye de mobiliser beaucoup de monde pour avoir la vue la plus détaillée possible", explique Frédéric Degrave, de Natagora Condroz-Mosan. L’objectif est de pouvoir dégager des tendances par rapport aux différents oiseaux de Wallonie: est-ce que des espèces se portent mieux ? D’autres déclinent ? Les chiffres seront mis à la disposition de la communauté scientifique afin d’être utilisés pour des études mais ils seront aussi rendus publics. "Les observateurs ont tendance à encoder préférentiellement les oiseaux moins communs, ce qui est évidemment intéressant. Mais c’est aussi bien de savoir comment se portent nos oiseaux communs. Ces mobilisations de masse permettent de mieux comprendre leur situation."

Sittelle et bruant jaune dans le Condroz

Les oiseaux observés dans nos jardins sont majoritairement les mêmes. "Comme pour l’ensemble de la Wallonie et Bruxelles, les espèces les plus fréquentes sont le merle noir, la mésange charbonnière, le rouge-gorge familier…", explique Antoine Derouaux, ornithologue chez Natagora.

Selon les chiffres fournis par Natagora, le merle noir a été aperçu dans 669 jardins en 2021 (sur 758 participants dans les communes de nos lecteurs). Mais vous pourrez trouver dans vos jardins d’autres oiseaux plus rares. "Certaines espèces peuvent être vues dans le Condroz un peu plus qu’ailleurs. C’est un milieu varié où on retrouve à la fois des campagnes et des zones boisées. On a la chance d’avoir une grande diversité de milieux. On peut avoir des espèces de plaine agricole, comme le bruant jaune qui malheureusement diminue fortement. À côté de ça, on a des espèces forestières comme la sittelle. Du côté des moineaux, on retrouve majoritairement le moineau domestique présent partout. Mais le Condroz reste un milieu par excellence, grâce à des milieux bocagers, du moineau friquet, une espèce qui décline terriblement. Fréquente il y a encore 30 ans, elle devient une rareté. Elle représente bien le Condroz", conclut Antoine Derouaux. Selon les chiffres de Natagora, elle a pu être observée dans 143 jardins huy-waremmiens en 2021.

Pour participer à ce recensement, c’est tout simple:www.natagora.be