Le numéro de garde médicale 1733, aux abonnés absents: les Urgences de Huy vont être débordées

Besoin d’un médecin de garde ? La procédure veut, aujourd’hui, qu’on appelle le numéro de téléphone de la garde médicale 1733. Sauf que le 30 janvier dernier, la garde médicale a informé les médecins qu’elle ne pourrait assurer sa mission lors de quatre dates dans le courant du mois de février: le 1er (en prévenant la veille…), le 3, le 18 et le 26 février, les deux derniers jours étant un samedi et un dimanche. Deux provinces sont concernées, Liège (mais pas Waremme) ainsi que Luxembourg, tout comme l’arrondissement de Dinant. Et donc ? Lorsque les personnes en recherche d’un médecin de garde composeront le 1733 du centre d’Arlon, elles ne seront pas aiguillées vers le médecin de garde. Elles seront Gros-Jean comme devant… La raison ? La centrale d’appel d’Arlon gère les appels du 1733 et du 112 pour les provinces de Liège et Luxembourg ainsi que pour l’arrondissement de Dinant. Et durant ces quatre jours, elle est en manque de personnel et privilégie donc le 112… Et la garde médicale ? Non. Le patient tombera sur un répondeur qui le renverra vers son poste médical de garde. Avec le risque de trouver porte close….