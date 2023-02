Tournée Minérale: le rayon sans alcool "a progressé de 400 %" dans ce commerce hutois

"Non, absolument pas, sourit Laurent Minette, un des patrons du Comptoir des Boissons à Huy. Même si j’ai le sentiment que cette Tournée Minérale 2023 sera davantage suivie que lors des années Covid. De notre côté, nous allons aussi nous adapter en proposant diverses animations autour des boissons non-alcoolisées. Ce rayon est d’ailleurs en plein boom. Nos ventes y ont augmenté de 400% en un an." À côté de la quinzaine de bières 0% que propose le commerce, on retrouve des mojitos, spritz ou autre gins sans alcool. Sans oublier les vins. "Auparavant, il s’agissait de produits désalcoolisés. Aujourd’hui, ce sont directement des produits sans alcool, et leur qualité est supérieure."

S’il n’appréhende pas ce mois sans alcool, le patron hutois avoue toutefois connaître "une baisse de régime" plus générale. "Elle est due à trois facteurs : 1. la hausse des prix de l’énergie ; 2. les difficultés, voire faillites, de certains établissements Horeca ; 3. les prises de position de certains influenceurs dans les médias belges qui évoquent les prix des boissons en France, où TVA et accises sont inférieures. Ça me met hors de moi, on ne joue pas avec les mêmes règles."

Gérant du Plaisir Di Vin, présent à Huy et Waremme depuis une vingtaine d’années, Olivier Croes ne fait pas grise mine non. "C’est certain que février n’a jamais été notre meilleur mois, en comparaison par exemple avec décembre, marqué par les fêtes, ou juin, mois de la fête des pères, glisse-t-il. Mais la Tournée Minérale existe, et chacun est libre de faire ce qu’il veut. Ce qui est certain, c’est que les étiquettes sans alcool progressent en qualité."