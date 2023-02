La porte de Solidarité 2000, à Huy, va être remplacée. Michel Bribosia voudrait qu'elle soit sauvée...

Une décision que regrette fortement Michel Bribosia, président honoraire de l’ASBL Les amis des monuments de la région de Huy. "C’est une pièce unique, explique-t-il. Je n’en connais pas d’aussi belle à Huy." Et contrairement à Marie-Noëlle Lamoureux, il affirme que "un bon artisan aurait facilement pu résoudre les problèmes qu’elle engendre. Il était tout à fait possible de la sauver." Mais voilà. on ne peut plus faire marche arrière : Solidarité 2000 a commandé une nouvelle porte et l’actuelle sera enlevée. Michel Bribosia n’a donc plus qu’une idée en tête: sauver la porte et la garder à Huy. "On pourrait par exemple l’exposer au musée communal. Et si la Ville n’en veut pas, je connais un privé qui est disposé à la récupérer."

L’entrepreneur repartira avec la porte

Mais voilà, a priori, on ne pourra rien faire de tout ça. "Dans l’accord qu’on a passé avec l’entrepreneur qui installera la nouvelle porte, il est prévu qu’il reparte avec l’actuelle, poursuit Marie-Noëlle Lamoureux. C’est d’ailleurs grâce à ça qu’on a eu un bon prix."

Si on veut sauver la porte, il ne reste donc plus qu’une solution: la racheter à l’entrepreneur. Mais qui va investir cet argent ? En tout cas, pas la Ville. "C’est une belle porte, qui mérite d’être mise en valeur, reconnaît le bourgmestre f.f., Éric Dosogne. On veut bien la récupérer si on nous l’offre, mais on ne l’achètera pas." Et Les amis des monuments de la région de Huy, accepteraient-ils de la racheter ? "C’est effectivement une option qu’on peut envisager, avance Michel Bribosia. On pourrait lancer un appel aux dons ou l’acquérir sur fonds propres." Mais pour racheter la porte, il faut aussi que l’entrepreneur accepte de la vendre. Et malheureusement, nous n’aurons aucune réponse à vous fournir. En effet, Solidarité 2000 a refusé de nous donner le nom de l’entrepreneur, qu’on n’a donc pas pu contacter.