Huy va inspecter les ponts pour éviter les soucis

La Ville de Huy a décidé de répondre favorablement à la demande, elle est ainsi prête à faire un inventaire de ses ponts communaux et de leur état. "On aura l’aide logistique du SPW pour faire cet inventaire, explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Mais on n’en a pas beaucoup, nous. Ce qui n’est pas le cas d’autres communes, plus petites, mais qui en ont beaucoup plus que nous. On n’a pas, comme à Liège, un pont de Fragnée qui appartient à la Ville."

Huy, c’est donc quelques ponts communaux, notamment sur le Hoyoux. Avec – et là, on en sait un peu plus sur son état – le pont des Veaux, au début de l’avenue des Ardennes. Pont qui a montré quelques faiblesses il y a quelques années. La Ville avait alors pris la décision de l’interdire aux gros tonnages puis à toute circulation. Et depuis, le pont sur le Hoyoux n’est plus utilisé que par les piétons. Un ingénieur en stabilité d’un bureau d’études le suit régulièrement. "Aller mieux ? Ça n’ira jamais mieux, poursuit Éric Dosogne. Et tant que l’ingénieur ne me dit pas que je peux le rouvrir à la circulation, je ne le ferai pas. Je ne veux pas d’un camion plongeant dans le Hoyoux."

Et les autres ponts communaux ? "On a celui du Pré à la Fontaine. Au départ, il était privé mais le propriétaire ne s’en occupait pas et le public y passait. Il est devenu communal." Actuellement, la rue qui circule dans ce quartier enclavé de Huy est en train d’être refaite. Et l’entreprise chargée des travaux a construit un pont pour y amener son matériel. À Huy, il y a aussi le pont romain dans le bois de la vallée de la Solières, "il est en voûte, il daterait de l’époque romaine".

L’inventaire qui va être fait permettra d’avoir un aperçu de l’état de ces ponts. Afin de les préserver.