Élections de 2024: Olivier Humblet sera tête de liste du MR de Huy

Le renouveau avec un senior aux commandes

Olivier Humblet sera donc l’homme fort du MR hutois. L’équipe qui le soutiendra a été remodelée après la démission du président Pascal Somville et du vice-président. Alors, avec qui, aux côtés d’Olivier Humblet ? En tant que président de la section locale, le MR s’est choisi un ancien libéral sorti des radars de la politique communale depuis près de 15 ans: Roger Pirotte. Celui-là même qui avait repris la présidence du CPAS après la défection de Pascale Flémal après deux années de fonction (c’était en 2008). Il n’y sera resté que quelques mois avant de retomber dans l’oubli médiatique. Le revoilà aux manœuvres, avec le prochain scrutin communal en ligne de mire. À 84 ans, l’homme n’a pas sa langue en poche et c’est le président de la fédération du MR de Huy-Waremme Manu Douette qui le dit. Le duo formé du jeune Olivier Humblet (il a 30 ans) et de son aîné Roger Pirotte (il en a 84) tentera de faire oublier les dissensions qui ont secoué le MR hutois ces derniers mois, années même. "J’étais candidat en 1994, on a eu six conseillers communaux, rappelle Roger Pirotte. Douze ans après, ils (NDLR les conseillers MR) n’étaient plus que trois. On ne va pas s’étendre sur les responsabilités mais il est évident que Georges Pire, à la tête du MR depuis tellement d’années, a fait des arrangements qui n’étaient pas optimaux." Et la nouvelle équipe, chapeautée jusqu’ici par la fédération, compte renverser la tendance. "Je veux remettre de l’ordre dans la section, note Roger Pirotte. Il nous reste à trouver maintenant les candidats pour la liste."

Il reste un an et demi aux libéraux pour préparer au mieux les élections communales prochaines. "Le bateau du MR hutois avait bien besoin d’un nouveau capitaine, explique Olivier Humblet. On va devoir insuffler des idées dès maintenant. Jusqu’aux élections, il y a encore du travail au sein de la majorité mais on n’a pas les coudées franches car on n’est pas assez nombreux face au partenaire PS."

Jacques Mouton sur le départ ?

Tiens, et les élus MR actuels ? Jacques Mouton, qui a en charge l’échevinat des Finances, n’en sera plus. Enfin, quoique… On le sent encore indécis même s’il explique qu’à 73 ans, après 40 ans de mandat, il est temps de raccrocher. N’empêche, "même au niveau du PS, il y a une forte pression pour que je me représente". Car cet échevinat, personne ne semble vouloir l’endosser. "C’est un secteur très contraignant et il le sera encore davantage à l’avenir. Les finances, c’est au quotidien qu’il faut les gérer. J’aime mais je commence à fatiguer." Et Magali Dock, présidente du conseil communal qui annonçait il y a un an devenir diplomate et donc quitter la politique ? Elle est toujours là. "Elle est toujours en stage professionnel, explique Manu Douette. Ce qui lui a permis de rester. Son stage est prolongé. Son départ sera acté entre juin et septembre. Elle devra alors démissionner." Réaction de Roger Pirotte qui, oui, n’a visiblement pas sa langue en poche: "pourquoi ne démissionne-t-elle pas maintenant ?"… Et Christophe Pire, actuellement conseiller communal après avoir été échevin des Finances ? La question de son avenir politique interviendra lorsque la section locale construira sa liste.

Une liste MR pure pour 2024 ? Pas sûr. Une liste à tendance libérale en tout cas. "On n’est pas contre le fait de s’adjoindre un candidat qui n’est pas affilié à un parti", note Manu Douette. Par contre, une liste commune, c’est non. L’essai avec le PSC, en 1988, a laissé des traces… encore bien trop présentes dans les mémoires.