"Voyelle", "consonne", "consonne", "Voyelle"... Avec un total de neuf lettres, Bénédicte et Stéphane doivent former le mot le plus long possible. Le principe, vous le connaissez, c’est celui de "Des chiffres et des lettres", le célèbre jeu diffusé sur France 3 depuis plus de 50 ans. Mais cette fois-ci, la scène ne se déroulait pas sur la célèbre chaîne de télévision française, mais à la bibliothèque de Huy. Installés dans des fauteuils dans une salle du premier étage, les concurrents faisaient face Éric Albert, animateur du jour et directeur de la bibliothèque. C’est d’ailleurs lui qui était à l’initiative de l’activité.

Un jeu qui fait l’unanimité

Si les deux candidats étaient très investis dans le jeu, Stéphane Delmotte a pris la mesure de Bénédicte Reiters. Très à l’aise dans l’épreuve des chiffres (et d’ailleurs tout autant quand il s’agissait de jouer avec les lettres), il a fini avec 91 points. Quant à Bénédicte, elle comptabilisait 59 points. Pour le grand gagnant, c’était une chouette expérience. "Je me suis bien amusé. Si j’en ai l’occasion, je reviendrai." Bonne joueuse, Bénédicte ne boudait pas non plus son plaisir. "C’était un très bon moment de convivialité, se réjouit-elle. Ça nous a permis de faire travailler nos méninges."

Mais de toute façon, même si Bénédicte ne s’est pas imposée face à Stéphane, "ici, c’est comme à l’École des fans, s’amuse Éric Albert. Il n'y a pas de perdant." Et c’est ainsi qu’ils sont tous les deux repartis avec bon cadeau en guise de récompense.

Présente pour assister à l’activité, Françoise Kunsch, échevine des Bibliothèques, a également apprécié. "C’est une belle initiative et un chouette exercice à faire", commente-t-elle.

Bientôt un club

Bref, l’activité fait l’unanimité et tous les trois semblent emballés à l’idée de recommencer. Et ça tombe bien. En effet, Éric Albert a une petite idée derrière la tête. " J’ai l’intention de lancer un club de"Des chiffres et des lettres", expose-t-il. Le but est de permettre aux gens de venir jouer de manière conviviale. On se réunirait une fois pas mois, mais le moment exact reste à déterminer." Si tout se passe bien, le club devrait voir le jour en avril.

Informations: 085/23.07,41