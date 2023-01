Permis renouvelé pour Liege airport: qu’en pensent nos Communes de Hesbaye ?

Mais qu’en pensent les Communes, notamment de Hesbaye, parmi les plus impactées ? Donceel continue son action entreprise contre la Région wallonne et Liege Airport, même si le bourgmestre, Philippe Mordant, souligne qu’il ne fallait pas tuer l’emploi. "On reste attentif à tout ce qui accompagne le développement de l’aéroport. Ici, il s’agit de notre cadre de vie. On sera attentifs au vol de nuit des gros-porteurs les plus bruyants."

« Il faut permettre aux Communes de remettre leurs voiries en état »

Le bourgmestre donceelois épingle aussi l’état désastreux des routes secondaires, de l’ancienne chaussée Verte et de la N637. "Vont-ils nous envoyer de l’argent pour les entretenir ? Si on soutient le développement économique, il faut aussi permettre aux Communes de remettre leurs voiries en état. Avec le bourgmestre de Fexhe-le-Haut-Clocher, on a d’ailleurs proposé au ministre Henry d’avoir un PIC (un plan d’investissement communal) pour les voiries fortement utilisées."

Donceel n’est pas opposé au développement de Liege airport mais pas au détriment des communes et de leurs habitants. "Nous sommes les garants des droits des citoyens de nos villages et de leur qualité de vie."

Henri Christophe, bourgmestre de Fexhe-le-Haut-Clocher, n’est pas non plus opposé au développement de Bierset car "il y a des emplois à la clé. Je ne suis pas contre l’extension mais contre les inconvénients qui en résultent." Mais pas n’importe comment. Déjà, il pointe du doigt la mobilité et la dégradation des routes. "On a laissé grandir Bierset mais sans aborder les sujets de mobilité, c’est dommage. On a interpellé le ministre Henry sur la question mais c’est resté sans réponse."

Puis, il y a le bruit. "Bierset a toujours été une source de bruit pour Fexhe, on n’est pas la commune la plus mal située pour ça. Le bruit lié au déchargement des camions a fortement diminué, grâce à la bonne volonté de Liege airport." Enfin, l’extension de l’aéroport passera par une prise de terrains. Or, Fexhe, "ce sont les meilleures terres du monde et on va encore perdre je ne sais combien d’hectares. Il ne faut pas transformer le limon en béton…"

Verlaine et son bourgmestre, Hubert Jonet, ne sont pas non plus opposés au développement de l’aéroport liégeois car "c’est de la main-d’œuvre et on en a déjà perdu beaucoup dans le bassin liégeois". Mais clairement, il faut investir dans des avions moins bruyants. En termes de mobilité aussi car "on sclérose l’échangeur de Loncin". Heureusement, le comité d’accompagnement, dans lequel se retrouvent tous les acteurs en lien avec l’aéroport, est là et permet aux Communes d’être écoutées et entendues.

Saint-Georges a beaucoup souffert du développement de Bierset. C’était en 1998. "C’est à ce moment-là qu’il fallait empêcher le développement de l’aéroport", note aujourd’hui le bourgmestre, Francis Dejon. Plus de 20 ans plus tard, il est difficile de refuser son développement. "Si on ferme Bierset, les avions iront ailleurs…" Et les Saint-Georgiens, ils s’en plaignent encore ? "Je pense qu’il y a un effet d’accoutumance, les gens se sont résignés. La preuve ? La population de Saint-Georges est en augmentation."

Bourgmestre de Hannut, Manu Douette compte interpeller les ministres, avec sa casquette de député, car plusieurs points suscitent des questions. Déjà, oui, l’aéroport est pourvoyeur d’emplois mais à quelle durée ? "Si on crée 4000 ou 5000 emplois puis qu’on les automatise dans les 20 ans… Je voudrais qu’on pérennise l’emploi. Et là, il faut savoir où on va." En termes de cadre de vie, ce qui pose problème, ce sont les vols de nuit des gros-porteurs qui seront remplacés d’ici 2030. Pourquoi attendre ? Pourquoi pas un phasage dès maintenant ? Et puis, le permis était déposé pour 50 000 vols et là, le gouvernement wallon en autorise 55 000… Enfin, Manu Douette compte demander l’installation de sonomètres en dehors de la zone de bruit actuelle. Tout comme il espère un monitoring de la pollution de l’air.

À Crisnée, on se réjouit du "bon équilibre entre le développement économique et la souveraineté des riverains", explique le 4e échevin et président du CPAS, Jean-François Brillon.

Un nouveau CEO

Le nouveau patron de l’aéroport est à l’écoute. "On a aussi une flotte aéroportuaire qui va être renouvelée. Les avions seront plus petits et moins chargés. Ils feront moins de bruits." Avec taxe pour ceux qui seront les plus chargés. La Sowaer a aussi mis en place un système pour objectiver les plaintes, ce qui est une bonne chose selon lui. Et des plaintes, il y en a peu et de peu de personnes différentes.