Il régnera à coup sûr une ambiance particulière et chargée d’émotions, ce mardi, en salle de commandes de la centrale nucléaire Tihange 2. À minuit, sonnera son glas en présence du directeur de site Antoine Assice et de Thierry Saegeman, le CEO d’Engie-Electrabel. Cette phase de mise à l’arrêt définitif est indispensable pour préparer l’installation avant son démantèlement et la phase de démolition. Il ne suffira pas d’appuyer sur un interrupteur… "Sur la pause de l’après-midi, l’équipe aux commandes commencera à baisser progressivement la puissance de la turbine et du réacteur en parallèle pour en arriver, en fin de pause, à une puissance de 10%, entame Philippe Dengis, responsable d’une des équipes de pilotage de Tihange 2 en tant que chef de quart. À 21 h, l’équipe de nuit prendra le relais et baissera les deux puissances primaire et secondaire pour, à minuit, déconnecter la turbine du réseau électrique général. Le réacteur, lui, peut rester en état de stand-by dans des conditions d’arrêt à chaud. Sa température restera à plus ou moins 300 degrés pendant une semaine environ. Et puis, on fera alors la baisse progressive vers les 30 degrés pour permettre toutes les interventions des personnes dans le bâtiment du réacteur."

Cinq ans pour l’arrêt définitif

Toujours sur le mois de février, elles procéderont ainsi au déchargement du cœur du réacteur en enlevant les 157 éléments de combustible (uranium) d’environ 4 mètres de long pour les mettre en piscine de refroidissement utile à leur désactivation. Le personnel pourra alors entamer la décontamination chimique du circuit primaire (réacteur, pompes, conduites d’eau de refroidissement, pressuriseur).

Les activités dans les piscines de refroidissement débuteront également en 2023. Les éléments combustibles de précédents cycles du réacteur (déjà refroidis pendant plusieurs années) seront transférés dans des conteneurs de transport spéciaux vers un bâtiment d’entreposage à sec récemment construit sur le site tihangeois. "On l’appelle le SF2. Sa construction a été entamée en 2019 et est aujourd’hui finalisée à 90%. Là, on est dans les dossiers pour son acceptation par les autorités", précise Antoine Assice, le directeur des trois centrales nucléaires en bord de Meuse hutoise.

Pour que la phase de mise à l’arrêt définitif de Tihange 2 soit bouclée, il faudra encore procéder à l’évacuation des filtres et des résines, au rinçage final des circuits et des piscines, ainsi qu’à l’évacuation des déchets, des effluents et des produits dangereux… tout en maintenant en activité certains systèmes et installations afin de garantir la sûreté nucléaire.

Dix ans pour le démantèlement

Selon le planning établi, on sera alors au mieux en 2026 voire en 2027. Tout sera alors prêt pour le démantèlement effectif de Tihange 2 (il faudra un permis de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire), avec une grande attention apportée aux quatre principaux composants du bâtiment réacteur: les parties internes du réacteur ; le circuit primaire avec, entre autres, les générateurs de vapeur ; la cuve du réacteur ; et la structure de protection en béton autour de la cuve. Il faudra également éliminer tous les tuyaux, câbles et autres équipements.

Deux ans pour la démolition

Si le timing est respecté, toutes les parties de la centrale seront totalement exemptes de radioactivité et de substances dangereuses après environ dix années de démantèlement, même si du combustible nucléaire sera encore entreposé sur site. Les engins pourront alors entamer l’ultime phase de démolition dont la durée est pour l’instant estimée à 2 ans. Cela ne concernera pas la tour de refroidissement qui, elle, aura déjà été rongée par le sommet courant d’année 2025 selon les études techniques en cours.

On démolira donc, mais le démantèlement de Tihange 2 aura aussi nécessité la construction de nouveaux bâtiments, notamment pour le traitement de déchets et de gros composants. 98% des matériaux (déchets non radioactifs ou conventionnels) seront recyclés dans la mesure du possible.