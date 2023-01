Une conférence sur les Pouilles à l'Université du temps disponible

Le jeudi 9 mars, à 14 h 30, on évoquera "Christine de Pizan, le courage et le pouvoir des mots". Christine de Pizan est une écrivaine de la fin du Moyen Âge, la première femme à vivre de sa plume. Une personnalité hors-norme pour son temps, une femme de courage et de conviction, avec les mots comme arme. La conférence présentera les principales étapes de sa vie dans leur contexte historique et deux thèmes seront ensuite abordés: le pouvoir des mots et l’éducation des femmes, son combat de "féministe" avant la lettre. Une conférence de Myrèse Boulard et Claude Viroul qui s’inscrit dans le cadre de "La Journée de la Femme".

L’entrée est à 3 € pour les membres et 5 € pour les non-membres. Infos: UTD, rue Sous-le-Château, 37 à Huy. 085/25 44 59 ou utd@huy.be