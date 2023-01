Sortie du nucléaire à Tihange | 54,5% des travailleurs d’Engie sont domiciliés sur Huy-Waremme

Par contre, sur le long terme, les perspectives s’avèrent beaucoup plus sombres, même si le gouvernement fédéral et Engie se sont récemment accordés sur une prolongation de Tihange 3 pour dix années supplémentaires. Concrètement, si tout se passe comme prévu, le démantèlement de la dernière unité ne devrait donc pas être terminé avant 2050-2055. Mais combien de travailleurs contractuels ou sous-traitants seront encore occupés sur le site dans 10 ans ? 15 ans ? 20 ans ? Personne ne le sait réellement. Il y a deux ans, la SPI a réalisé une étude pour le compte de la Delivery Unit. Pour rappel, cette task force, mise sur pied par le gouvernement wallon, a pour but de mettre en œuvre un plan de reconversion économique de la région hutoise. Les conclusions sont sans appel: la fermeture des trois unités entraînera à terme la perte de 2 000 emplois directs et indirects.

Ces emplois sont aujourd’hui occupés en grande partie par des travailleurs locaux. Parmi les quelque 1 000 travailleurs d’Engie-Electrabel à Tihange, 80,5% résident en province de Liège, contre 11,3% en province de Namur.

Sans surprise, plus de la moitié des travailleurs tihangeois (54,5 %) sont domiciliés sur l’arrondissement de Huy-Waremme, et 111 travailleurs (10,8 %) habitent sur le territoire de la Ville de Huy. Les autres communes les plus représentées au sein du personnel tihangeois sont Wanze et Amay (entre 5,1 et 7,5%). Viennent ensuite les communes de Villers-le-Bouillet, Marchin et Modave (entre 2,6 et 5%). Flémalle et Liège-Ville, hors arrondissement, figurent également dans la même tranche.

Et qu’en est-il des sous-traitants ? En 2018, ils étaient au nombre de 139, avec des origines plus disparates. Seulement 25% des sociétés externes proviennent en effet de la province de Liège, et dix entreprises ont leur siège sur l’arrondissement de Huy-Waremme.

À ces chiffres, il convient évidemment d’ajouter ceux relatifs aux impôts liés à l’activité nucléaire à Tihange. On parle ici de quelque 20 millions annuels répartis entre la Ville de Huy, les communes avoisinantes et la Province de Liège (précompte immobilier, taxe sur la force motrice, convention Engie). Et même si la Ville de Huy a récemment voté l’instauration d’une taxe annuelle sur les déchets nucléaires qui doit lui rapporter 4,3 millions d’euros par an, ce sont bien des millions d’euros qui, au fil des ans, ne seront plus réinvestis dans l’économie locale.