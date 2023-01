La liaison Tihange-Tinlot, c’est le dossier dont tout le monde parle depuis des années sans voir le projet véritablement se concrétiser et aboutir.

Pour rappel, il vise deux objectifs. D’abord, désenclaver le Condroz et le connecter à l’autoroute E42 et, également, désengorger le centre de Huy. Imaginée dans les années 80 pour servir de route d’évacuation en cas d’accident à la centrale de Tihange, l’union entre les deux régions semble définitivement platonique. 40 ans plus tard, à l’aube de la sortie du nucléaire, où en est-on ?

Si les deux premières parties de la route sont "presque" terminées, il manque encore la concrétisation de la phase 3, qui a pour objectif de réaliser une portion de 3,1 km entre le rond-point des Gottes (Modave) et celui de Saint-Vitu (Tinlot). Que manque-t-il alors ? D’une part le nouveau permis d’urbanisme qui devrait être octroyé dans le courant du mois de mars 2023 (le premier avait expiré), et, d’autre part, les expropriations de 13 agriculteurs. Une ultime partition qui se joue au niveau du comité d’acquisition de Liège, sous la tutelle du ministre wallon Adrien Dolimont. "On doit aujourd’hui recueillir l’adhésion des personnes expropriées, débute Nicolas Yernaux, porte-parole du SPW. La question aujourd’hui ne porte donc plus sur l’opportunité de cette liaison mais plutôt sur la nature et le montant des indemnités. On est dans une phase de négociation avec les agriculteurs pour trouver un terrain d’entente qui puisse satisfaire tout le monde. On a négocié avec toutes les parties, que ce soit au niveau des exploitants ou non-exploitants. On essaye de trouver des solutions pour qu’ils conservent leur outil de travail. C’est une priorité pour nous."

« Dans l’intérêt de tout le monde »

En 2022, la Région wallonne avait prévu une enveloppe de 19 millions d’euros au budget. Mais si ce n’était pas suffisant pour trouver un accord ? "Si on n’arrivait pas à une solution, on entamerait alors une procédure judiciaire, reprend le porte-parole. Ce n’est pas un passage en force de l’État, c’est plutôt tout le contraire. C’est l’opportunité pour les personnes expropriées de pouvoir défendre leur point de vue et leurs intérêts. Tout cela est fait dans le respect des parties à la cause. Lorsqu’une personne a un avis d’expropriation, son terrain ne vaut alors plus rien. C’est donc dans l’intérêt de tout le monde de pouvoir trouver un terrain d’entente."

Le dossier connaîtra-t-il une fin heureuse ? Et surtout en quelle année ? Il ne reste plus qu’à espérer que les négociations portent leur fruit avant que n’expire, une nouvelle fois, le permis d’urbanisme. Éviter que l’histoire ne se répète et, par la même occasion, que ce dossier de mobilité ne soit mis en exergue dans les livres de cours pour illustrer un exemple de mauvaise gestion…