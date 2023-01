Les relevés sont incomplets selon le CLAP

Le CLAP, le Comité liégeois pour un air propre, a pris connaissance de la décision du gouvernement wallon. Ira-t-il en recours ? " On réagira, c’est certain , explique son secrétaire, le Verlainois Pierre Bernard. Mais on ne sait pas encore si ce sera au Conseil d’État car c’est une procédure lente. Et on a déjà une action en cours devant le tribunal de première instance de Liège contre la Région wallonne et Liege Airport. " Et le secrétaire du CLAP est clair: " On raconte n’importe quoi aux riverains. " Il pointe du doigt le PEB sur lequel s’est basé le gouvernement wallon pour prendre sa décision. " Il ne compte qu’un seul indicateur de bruit. Le PEB de la Région wallonne n’est pas une étude de bruit mais une fraction. " L’étude d’incidences est dès lors basée sur des relevés que le CLAP estime incomplets. " Ce n’est pas un projet industriel, c’est une escroquerie " , assène Pierre Bernard.