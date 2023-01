Au centre culturel de Huy, « La course des géants » nous emmène sur la Lune

Coup de cœur des programmatrices du centre culturel hutois, la pièce, présentée jeudi, se démarque en empruntant au cinéma ses effets visuels et techniques qui ont l’art de bluffer. Plus que de raconter, il s’agit ici de proposer de sortir du cadre en dépassant les limites (un terme à prendre au propre comme au figuré). Car il est question d’atteindre la Lune, ses contours tant convoités dans une conquête de l’espace pour laquelle ont bataillé les deux puissances mondiales.

Nous sommes en 1970 alors qu’a lieu la 3e mission du programme Apollo qui consiste à envoyer des hommes sur la Lune. Retour treize ans en arrière: le premier satellite soviétique Spoutnik 1 vole en orbite. Là, c’est-à-dire dans cet entre-deux, dans ce temps déroulé, se joue la pièce sur un rythme désarticulé qui peut compter sur plusieurs tableaux visuels et sonores. Images d’archives et scènes réelles se côtoient à folle allure tandis qu’évoluent six comédiens endossant à eux seuls une trentaine de personnages qui évoluent dans différents décors. C’est bref, intense, époustouflant, universel et en même temps particulier car calqué sur des scènes de vie touchantes qui peuvent renvoyer à notre propre intimité.

Inspiré de la grande histoire, celle de la conquête spatiale sur fond de guerre froide, ce récit initiatique repose aussi sur des questions fondamentales – sinon existentielles – que tout homme pourrait se poser. À savoir, quel homme veux-tu être ? Quels choix décides-tu de faire ? Qu’as-tu envie de mettre dans ta vie ?

Si l’auteur, par ailleurs metteur en scène, emprunte aux films "Wild hunting" et "Apollo 13" leur trame singulière, son propos n’en reste pas moins personnel par cette envie de sonder l’âme humaine et, donc, les désirs les plus enfouis de n’importe quel homme. En filigrane, une approche de l’immensité intérieure et extérieure qui invite à poser son regard sur l’humain dans sa quête d’absolu, son besoin de dépassement.