Une réaction fantastique des Soliérois

Ce n’est pas chaque semaine qu’une même équipe plante trois buts en un quart d’heure puis que son adversaire fait de même dans un laps de temps identique !

Après cinq minutes équilibrées durant lesquelles les deux gardiens n’avaient pas été sollicités, le festival des Louviérois pouvait débuter avec, faut-il le dire, une certaine complaisance de la part des défenseurs soliérois. C’est d’abord Zenadji qui, bien servi par N’Zi, déflorait la marque depuis le côté droit de la défense adverse. À peine deux minutes plus tard, Ba, quasiment du même endroit, doublait la mise. Malgré les exhortations de leur capitaine, les Hutois se relevaient difficilement de ce coup du sort et, pire encore, suite à une approximation de Ndeon, Lubaki pensait sans doute tuer le match en plantant un troisième but.

Contre toute attente, Solières se révoltait enfin. Un envoi puissant d’Espeel renvoyé par la transversale permettait à Kabeya d’atténuer la sévérité du score. Cinq minutes plus tard, Espeel, encore lui, était stoppé fautivement dans le rectangle et, en l’absence de Van Coppenolle, le tireur habituel, Suray osait une Panenka pour ramener le score à 2-3. Quasiment dans la foulée, le même joueur tentait une reprise de volée sur un long centre de Verbist et le ballon filait dans le plafond du but louviérois.

On ne le savait pas encore mais le score était acquis. Bien que réduits à dix rapidement après le repos, les Loups allaient dominer la seconde période mais sans inquiéter Crahay alors que Cremers devaient sauver la mise à deux reprises devant Lokando puis Diallo.

Arbitre : Anaik Jacoby.

Cartes jaunes: Kabeya, Zenadji, Ndeon, Hanrez, Bacanamwo.

Carte rouge: Kasri (50e, directe)

Buts : Zenadji (7e, 0-1), Ba (8e, 0-2), Lubaki (13e, 0-3), Kabeya (18e, 1-3), Suray (25e, 2-3 sur pen), Suray (28e, 3-3)

SOLIERES : Crahay, Verbist, Peisson, Ndeon, Bacanamwo, Bartholomé, Espeel (70e Diallo), Lokando, Hanrez, Kabeya, Suray

La LOUVIERE: Cremers, Marquis, Luhaka, Salem-Ngabou, Nsungu, Lubaki, Kasri, N’Zi, Zenadji, Ouattara (60e Ousmail), Ba