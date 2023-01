Les soldes d'hiver se terminent: coup de sonde auprès de commerçants de l'arrondissement

Des bilans pas si catastrophiques

De toute évidence, impossible de tirer une conclusion claire et commune dans la région. "Nous avons eu de très bonnes soldes, nous avions très peu de stock pour les commencer." Pour ce magasin de prêt-à-porter haut de gamme, c’est une très bonne année, qui dépasse celles avant le Covid. "C’est notre meilleure année", explique Caroline Rawsin, gérante du magasin Brummel à Waremme. D’autres magasins ont constaté une diminution. "Vu la conjoncture actuelle, on sait que ce n’est pas aussi bien que l’année passée. Et tous les travaux n’arrangent pas les choses. Après, nous ne pouvons pas dire que ça n’a pas été car nous sommes un magasin quand même bien connu", confie Christiane Leleu, gérante du magasin Georgette, à Huy. Gauthier Dave, gérant de Ce que veulent les hommes (Huy) et Ludovic Schoumaker du magasin Cricket&Co (Huy) ont de bonnes impressions. "Pour moi, les soldes de janvier ne sont pas mauvaises du tout. Et en décembre, j’avais déjà fait des promotions. Cela me permet d’avoir deux bons mois de vente", se réjouit Ludovic Schoumaker. Même constat pour Gauthier Dave. "Les impressions sont assez bonnes. Nous avons eu un bon départ les deux premières semaines et ça continue à être top. Pas trop d’accalmie, ce qui est assez surprenant." Pour d’autres, cela reste une bonne année, mais sans plus. "Cette année n’était pas “la grande folie” . Nous avons très vite dû faire des grosses remises et il me reste plus que les autres années même si je n’ai pas à me plaindre sur la quantité. Ce n’est pas une année extraordinaire car maintenant tout est soldé partout, tout le temps, et les gens n’attendent plus vraiment les soldes pour se faire plaisir", observe Cindy Schröder, gérante de En Mode Boutique à Wanze.

Le choix des achats

Évidemment, avec la crise actuelle, beaucoup ont fait des achats plus pensés. "Pour les soldes, les gens ont beaucoup réfléchi et hésité: “Je prends tout ?” “Ou seulement une seule pièce ?” Ce sont des questions que les clients se posent. Les gens achètent différemment", explique Christiane Leleu. Les magasins qui proposent des produits milieu de gamme peuvent attester de ce phénomène. "Avant, les gens ne regardaient pas spécialement le pourcentage des produits soldés. Quand c’était dans les soldes tout court, ils prenaient plus facilement. Maintenant, ils regardent vraiment les prix", observe Cindy Schröder. C’est le même constat du côté de Nandrin. "Au début des soldes, j’avais fait deux parties, une avec des prix rouges et une avec les soldes, les prix rouges étant encore moins chers que les soldes. Les clients se sont directement dirigés vers les prix rouges. On voit bien que c’est difficile. Une certaine clientèle va directement sur ce qui est en promo et, pour d’autres, le discours est “tant pis, on se fait quand même un peu plaisir”", explique Stéphanie Gustine, gérante de La Petite Boutique de Nandrin.