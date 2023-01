Le rappeur hutois Egocentrik sort son deuxième album et travaille déjà sur le troisième

Rappeur et débrouillard

Et s’il y a bien un mot qui caractérise bien Egocentrik, Gilbert de son prénom, c’est la débrouillardise. En effet, comme il n’avait pas de grosse maison de disques pour s’occuper de la production, la fabrication et la publicité de son album, il a tout géré tout seul. "J’ai écrit les titres moi-même. Je les ai enregistrés chez DJ Selack, à Liège, qui a un studio chez lui. Pour le design de la pochette, j’ai contacté un collectif qui s’appelle French Underground. Il travaille en Bretagne." Et même pour vendre l’album, il s’est débrouillé tout seul. "J’ai contacté la Fnac de Liège, qui l’a pris en dépôt. Je me suis également arrangé avec plusieurs night-shops de Huy, dont celui en face du C&A, pour qu’ils le mettent en vente." Egocentrik a également réussi à mettre son album en vente au Canada. "J’ai récemment rendu visite à mon tonton qui habite Montréal. J’en ai profité pour le mettre en dépôt dans plusieurs magasins."

Un troisième album en préparation

Inarrêtable, Egocentrik va bientôt sortir un troisième album, après Requiem et XVIII Révolution. "J’ai commencé à l’enregistrer en janvier et il devrait sortir cet été. Il s’appellera Egocentrik Clik." On se réjouit de l’entendre.