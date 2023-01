Huy | Le personnel communal a été fêté et les projets de 2023 évoqués

Une administration proactive

L’année 2022 n’a pas été de tout repos et chacun espère une légère accalmie pour l’année à venir. Entre le Covid et l’inflation des prix due à la guerre en Ukraine, le quotidien des Hutois a été mis à mal. Mais pour Christophe Collignon, le bourgmestre en titre, les citoyens de la cité mosane ont pu trouver dans les administrations communales une épaule sur laquelle se reposer. Il n’hésite pas à leur faire savoir. "Merci à tous. Les temps sont durs pour chacun mais je n’ose imaginer à quel point la situation aurait été difficile sans le soutien indéfectible des services publics. Je pense notamment aux dernières inondations ou on a échappé au pire grâce à votre proactivité. Nous formons une vraie famille et je suis certain que l’aide apportée aux habitants sera encore décisive pour l’année à venir."

Aboutissement de projets en 2023

La fête du personnel a également permis d’évoquer les projets 2023. "La ville se transforme, explique le ministre. Les investisseurs croient en notre ville. Huy doit être un pôle entre Liège et Namur. Cette transformation va se concrétiser en 2023. L’esplanade Batta sera terminée, le téléphérique sera en œuvre et notre piscine sera réalisée. La ville prend forme. Si nous sommes tous réunis aujourd’hui, c’est parce que nous croyons tous en cette ville et en son évolution. Ce développement n’est pas possible sans une bonne administration."