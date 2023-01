33 personnes ont changé de prénom en 2022 à Huy-Waremme: pour quelles raisons ?

En ce qui concerne les changements de prénoms, la procédure s’est nettement assouplie en 2018 comparée à celle pour les changements de nom. Désormais, la compétence revient intégralement aux Communes et la procédure dure maximum 3 mois. Plusieurs documents peuvent être demandés par les services communaux tels que la carte d’identité ou l’acte de naissance. Le prénom demandé ne peut pas créer la confusion et ne peut pas nuire au demandeur ou à autrui mais, pour le reste, tout est possible. Les personnes transgenres doivent, quant à elles, fournir un extrait du casier judiciaire modèle 595 et une déclaration sur l’honneur. Quant au coût, il est laissé à l’appréciation de chaque Commune. Chez nous, à Oreye ou Remicourt, tout changement est gratuit tandis que dans certaines autres Communes, comme à Engis ou Ouffet, le prix peut aller jusqu’à 500 €.

Si certaines de nos Communes avaient d’abord opté pour la gratuité, elles ont ensuite revu le prix à la hausse. La raison ? Certains venaient un peu trop souvent changer de prénom… "Nous avons eu une dame qui est venue changer deux fois son prénom sur le mois sans raison particulière, témoigne une employée. Nous n’avons pas envie de ça non plus. Ce n’est pas un jeu." Mais la plupart des Communes offrent un tarif réduit si le prénom est ridicule ou odieux, s’il prête à confusion, s’il s’agit d’ajouter ou de retirer un trait d’union ou si la personne a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre. Sur notre arrondissement, 33 personnes ont ainsi changé leur prénom en 2022 (trois fois moins si on compare aux chiffres de la Belgique). Dans 54% des cas, il s’agit d’une volonté liée à un changement de sexe.

Top 10 des prénoms les plus donnés aux bébés de 2022

Garçons

1. Charlie

2. Arthur

3. Lyam

4. Côme

5. Gabriel

6. Victor

7. Théo

8. Gabin

9. Andréa

10. Aloïs

Filles

1. Olivia

2. Alba

3. Lucie

4. Éléonore

5. Eva

6. Sophia

7. Élise

8. Alice

9. Clémence

10. Victoria