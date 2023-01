L’avenue des Ardennes, à Huy, en travaux pendant une semaine dès ce vendredi

Pour ce faire, la structure du rond-point va être déplacée vers le quai Dautrebande. Sur le pont Baudouin, dans le sens rive gauche vers la rive droite, il n’y aura plus qu’une seule bande de circulation et non plus deux (la bande de droite sera inaccessible). Sur le quai Dautrebande, l’îlot central sera prolongé pour qu’il n’y ait plus qu’une voie de circulation à l’approche du rond-point. Enfin, les usagers qui viendront de Marchin vers Huy, via l’avenue des Ardennes n’auront d’autre choix que d’aller vers la droite et le quai Dautrebande. Bon, cela ne devrait durer que maximum une semaine. Et même moins si l’entreprise opère rapidement…