La députée Caroline Cassart sort le carton jaune : « Seulement 30% des chantiers du plan wallon prévus à Huy-Waremme ont été réalisés »

La fin de la législature approche, et l’heure de distribuer des bons et des mauvais points aussi. Entre partenaires de la majorité, il n’est parfois plus question de se complimenter, ou de se faire des "cadeaux". Ainsi, la députée-bourgmestre MR Caroline Cassart vient de se pencher sur le taux de réalisation des travaux prévus dans le plan wallon infrastructures et mobilité pour tous (PIMPT) pour la période allant de 2019 à 2026. Verdict : 70% des chantiers restent encore à réaliser. Seuls six chantiers ont abouti. Ou sont en cours de réalisation. L’arrondissement de Huy-Waremme n’est forcément pas le seul sur le territoire wallon à être victime de ces importants retards. Le 15 décembre dernier, le gouvernement wallon a d’ailleurs décidé de prolonger la période d’exécution du PIMPT d’un an. Mais ce qui chiffonne notamment l’élue condrusienne, c’est le très faible pourcentage des budgets engagés pour les chantiers huy-waremmiens.