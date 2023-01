Amateur de foot, l’avocat hutois Alexandre Wilmotte mise sur une nouvelle branche: le football

"En réalité, je connais Daniel Spreutels depuis le procès Habran, explique Alexandre Wilmotte. On s’était très bien entendu. C’est un homme charmant, toujours dans la conciliation et pas dans l’excès." Les deux hommes se sont à nouveau croisés il y a un an dans le cadre d’une cour s’assises qui va se tenir à Bruxelles dans lequel ils défendent chacun un accusé. Et leur amitié n’avait pas faibli avec les ans. Tous deux ont un point en commun: leur passion pour le football. Daniel Spreutels, ancien avocat du Sporting d’Anderlecht, est d’ailleurs aujourd’hui administrateur de l’Union Saint-Gilloise. "Il m’a demandé d’intervenir dans la défense de Herman Van Holsbeeck (NDLR ancien manager général d’Anderlecht) dans le cadre du Footballgate. J’aime beaucoup le sport, surtout le foot. J’ai tout de suite marqué mon accord. On s’est donc côtoyé beaucoup plus régulièrement." Daniel Spreutels connaissait bien Jean-Marc Meilleur, ancien procureur du Roi de Bruxelles passé dans la communication mais prêt à un job d’avocat. "On s’est rencontré, le courant est tout de suite bien passé. Avec son passé au parquet, Jean-Marc Meilleur apporte une vision différente. On oppose souvent le parquet et les avocats mais plus j’avance et plus je constate que les deux peuvent se rejoindre. On arrive à se comprendre." L’entente était tellement cordiale que les trois compères ont décidé de travailler ensemble.

Une corde supplémentaire

Daniel Spreutels et Jean-Marc Meilleur ont donc rejoint Proelium qui a ouvert un cabinet sur Bruxelles récemment. Une façon pour le cabinet hutois d’être aussi implanté sur Bruxelles "où il y a beaucoup d’affaires intéressantes". Et tous trois ont décidé de travailler sur les affaires sportives. Mais "le foot, c’est une corde en plus à l’arc de Proelium, explique l’avocat hutois. On va se spécialiser là-dedans aussi. Le cabinet va développer la branche foot. On est dans une société où il faut développer toutes les matières du droit. Chaque personne que j’engage fait une spécialisation, on est habitués à travailler en équipe." Pas question de laisser tomber les autres secteurs du droit donc ; les matières liées au football sont un "plus". Pas question pour le pénaliste qu’est Alexandre Wilmotte de ne plus plaider en correctionnel ou en cour d’assises. "Je ne quitterai pas ce volet-là même si mes associés et collaborateurs avancent et ont la capacité de prendre la place." L’avocat hutois a néanmoins besoin de découvrir de nouvelles choses, de se fixer de nouveaux objectifs intellectuels, de sortir de sa zone de confort pour avancer. "J’ai aussi une équipe qui a acquis de la maturité. Avec la particularité qu’on est un cabinet avec une grosse stabilité. Moi, cela fait 23 ans que je suis dans le même bureau. Je n’ai jamais bougé et c’est assez rare. Les gens qui sont là aujourd’hui, je les ai formés."

Avec cette nouvelle corde, le cabinet Proelium va travailler différentes matières. Il ira plaider à l’Union belge lors des suspensions de joueurs, les cartes rouges. Il y a aussi tout le volet contractuel, de négociations avec les clubs ; l’accompagnement des clubs de foot dans les démarches administratives de mise en ordre ; tout le volet fiscal aussi. "Tout ce qui est contractuel, je maîtrise. Je connais bien, outre le fait que j’aime le foot. Le volet plaidoiries devant l’Union belge, je l’ai déjà fait à plusieurs reprises. J’avais d’ailleurs un jour croisé Robert Waseige, qui était alors l’entraîneur de l’équipe belge. Il avait fait un autographe sur mon dossier…"