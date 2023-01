Un projet de quatre éoliennes près de Solières

Le projet dérange des habitants du quartier de Saint-Mort, à Haillot (Ohey). Ceux-ci dénoncent d’ailleurs un manque de communication. Tout commence par une situation anecdotique, survenue voici un peu plus de deux semaines. Un homme demande à un riverain de Saint-Mort s’il peut garer son véhicule à proximité de sa maison. "Je le vois partir avec des panneaux et un marteau." Panneaux dont un exemplaire finit par être retrouvé dans une rue en cul-de-sac, à proximité de travaux. Ce qui le rend, selon l’habitant, d’autant moins visible…

Or, s’il ne s’agit "que" d’une enquête publique portant sur un mât de mesure, le placement de celui-ci pourrait déboucher sur l’installation d’un parc éolien de 4 unités de taille.

Autre élément surprenant pour plusieurs habitants du hameau: la date de clôture de cette enquête, soit ce lundi 23 janvier. "Nous n’avons fait l’objet d’aucune information particulière," commente-t-on. Si ce n’est le placement de deux panneaux (dont un était retrouvé couché ce jeudi). Une telle discrétion intrigue.

« À moins de 800 mètres des maisons »

Dès lors, la mobilisation est en marche. Un comité se constitue. Une pétition en ligne (reprenant les zones de Bousalle, Bohisseau, les Arches, les Arches Royales, Saint-Mort et Sur-Le Sart) circule. Elle reprend les doléances des habitants affectés face à l’éventualité d’une issue favorable au projet.

Les arguments ne font pas défaut. À commencer par le choix de la zone d’implantation: "À moins de 800 mètres des maisons".

L’endroit, par sa localisation au sud-est de la zone d’habitat, entraînerait des nuisances tant sonores que visuelles ( "infrasons et effets stroboscopiques"). La région aurait déjà à subir son lot de désagréments, comme le stipule la pétition citoyenne. "Les nuisances dues à la présence de lignes à haute tension, l’augmentation du trafic aérien de Bierset, le survol d’avions militaires (que ce soit pour l’entraînement ou la formation)" sont cités.

Un volet aérien qui, en 2008 déjà, avait rendu un avis négatif dans le cadre d’un projet similaire "motivé par Belgocontrol et la DGTA (Direction générale des transports aériens)". À l’époque, il était déjà question du danger de telles installations face au trafic aérien. Plus terre à terre: la dépréciation du bâti et "la saturation visuelle" existante sont aussi évoquées.

Les riverains mobilisés demandent au collège communal d’Andenne de prolonger l’enquête publique, de rendre un avis négatif pour cette première phase que représente le mât de mesure et d’œuvrer sur un meilleur plan de communication.