Victime d’une sclérose en plaques, Jocelyn rêve de traverser la Meuse à Huy

Nager dans la Meuse, ce n’est pourtant que la sixième fois que Jocelyn s’y essaye. Il était en bord de Meuse ce samedi pour l’entrainement des nageurs en eau froide. "J’avais envie de me donner de nouveaux défis. Quand on m’a parlé d’un club d’eau froide à Huy, je n’ai pas hésité et j’ai sauté sur l’occasion, explique l’intéressé qui pourrait participer à la traversée de la Meuse le 19 février prochain. C’est mon objectif mais je ne sais pas encore si je serai apte ou non. Cela ne s’improvise pas qui plus est avec mon handicap. Il faut notamment faire très attention au courant ce jour-là. J’essaye de m’entraîner le plus souvent possible et si ce ne sera pas cette année, ce sera pour la suivante. Je ne compte pas lâcher l’affaire (rires)"

La suite des aventures de Jocelyn risque passionnante, lui qui ne tient pas en place. "Certains me prennent pour un fou de faire ce que je fais mais j’adore ça et je sens que mon corps en a besoin, dit-il. En ce moment (NDLR: samedi après-midi), je suis frigorifié mais que sais que les prochaines heures vont être relaxantes."

Une sérieuse force de la nature, ce Jocelyn qui, c’est certain, sera présent le 19 février prochain pour la traversée de la Meuse.