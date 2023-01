« Si, le travail de la police de Huy porte ses fruits », voici les chiffres de ses interventions

Quelles statistiques en 2022 ?

Le chef de la police hutoise a ainsi présenté les dernières statistiques 2022 en relevant trois faits principaux. L’an dernier, il y a eu une hausse des vols dans les véhicules ; les faits constatés sont passés de 100 à 148. Mais en fait, il y a eu une vague de faits de vols entre janvier et février 2022. Et l’auteur des faits a été interpellé. Les chiffres se sont alors écroulés.

Autre fait épinglé par Jean-Marie Dradin: les chiffres des agressions sont stables au fil du temps. Les coups et blessures sur la voie publique sont en diminution de 7,7%. Ce qu’on peut mettre en lien avec la décision prise par la Ville de fermer les lieux de boissons de la Grand-Place à 2h du matin. Et cette décision a fait chuter de 30% les faits constatés.

Enfin, focus sur les stupéfiants. La hausse des constats de la police est indiscutable. Cette lutte contre le trafic de drogue représente huit opérations de grande ampleur et de nombreuses interventions proactives qui ont permis de poursuivre une trentaine d’individus. Dix d’entre eux ont été placés sous mandat d’arrêt.

« Notre travail porte ses fruits »

"Les Hutois ont toujours l’impression qu’on ne fait rien pour la sécurité alors que beaucoup de choses sont faites", explique après coup le bourgmestre f.f. Éric Dosogne.

Le collège communal a fait de la sécurité une priorité incontournable. Il a d’ailleurs choisi d’investir dans un réseau de vidéo-surveillance, dans la lutte contre les logements inoccupés, dans le recrutement d’un maître-chien, dans le remplacement des motos de ses policiers. "Au quotidien, on travaille, note le bourgmestre f.f. On s’occupe de la sécurité sur Huy, on prend des décisions, on investit et ça porte ses fruits en termes d’efficacité. Des mesures sont prises dans le bon sens. Les voyous nous ont empoisonné la vie, maintenant c’est nous qui leur empoisonnons la leur pour qu’ils foutent le camp."

Les statistiques présentées par le chef de corps de la zone de police sont la preuve que les policiers font leur travail et le font bien. "Ce sont les chiffres du fédéral, donc on ne peut pas dire qu’ils sont manipulés et qu’on leur fait dire ce qu’on veut…"

Alors oui, certaines mesures prises ne font pas plaisir. Comme celle concernant la fermeture des cafés à 2h du matin. Mais "une telle mesure a des effets directs. Alors les écolos sont contre la mesure tout en disant qu’il faut renforcer la sécurité. Moi, j’ai les c… de prendre des mesures même quand elles ne sont pas populaires. Mais même si elles ne sont pas sympathiques, elles sont efficaces."