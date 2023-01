La rue des Crépalles, à Huy, à nouveau en travaux et en sens unique dès ce lundi

La société Lixhon sera chargée dès ce lundi de la réfection des trottoirs, endommagés lors de la construction du home Saint-Joseph. Des mesures de circulation sont donc prises jusqu’au 10 février. Leur objectif étant de permettre le bon déroulement du chantier et d’éviter tout accident car du matériel de chantier sera entreposé sur la voirie. Afin de permettre une circulation normale des automobilistes dans ce quartier de Huy.

Alors, dans le tronçon compris entre les Longs Thiers et la rue de la Tête noire, la circulation sera possible en sens unique, dans la descente. Dans le tronçon compris entre la rue de la Tête noire et la rue d’Italie, la circulation se fera dans les deux sens de circulation. Mais le sens montant sera réservé à la circulation locale. Le 11 février, la circulation devrait être rétablie dans les deux sens.