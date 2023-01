Le Proxy Delhaize distribue 4 000 € aux acteurs locaux de Huy

Des projets pour les enfants

Au total, le concours a comptabilisé plus de 13 000 jetons. Un score qui va bien au-delà des espérances de départ. "On visait 7 000 votes. Il y a eu un bel engouement pour ce concours. Les Hutois se sont pris au jeu et plus particulièrement les enfants. Cette initiative nous conforte dans notre dynamique." 4 000 € seront donc redistribués aux différentes associations locales pour les réinjecter dans différents projets. "L’enveloppe sera divisée en fonction du nombre de jetons récoltés, reprend Frédéric Thysen. La seule condition était que cet argent soit à destination des enfants. L’institut Sainte-Marie utilisera la somme pour financer leur projet au Bénin qui vise à améliorer les conditions de scolarité dans le pays, Infor Jeunes achètera du matériel pour la salle de jeux, le club d’athlétisme souhaite aussi réinvestir dans des articles de sport, l’athénée, quant à elle, financera un projet de classe verte pour ses élèves et le SEF veut réhabiliter une habitation."

Si le gérant promet de dévoiler les différents montants alloués via sa page Facebook, le grand gagnant du concours est déjà connu. L’école fondamentale libre Saint-Louis (180 élèves) monte sur la première marche du podium et reçoit un chèque de 1 080 €. "On a beaucoup communiqué et drainé les parents de nos élèves, confie Arnaud Kunsch, instituteur de la classe de 2e primaire. Notre objectif est de faire une plaine de jeux pour les tout-petits et d’installer une armoire à jeux d’extérieur dans la cour de l’école pour tous les âges."