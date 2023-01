Huy : les deux voleurs du "Ti Amo" sont passés au tribunal

Le 7 décembre 2022, deux hommes, l’un de Namur et l’autre de Huy, pénètrent illégalement à l’arrière de la pizzeria "Ti Amo", située à Statte. Pour ce faire, ils escaladent une sorte de petite barrière et poussent une porte, qu’ils savaient ouverte grâce à une connaissance qui les avait renseignés. À l’intérieur, ils dérobent de nombreux objets en tout genre: alcool, foreuse, ordinateur portable, vestes, chalumeau, fraises professionnelles, tournevis, rétroprojecteur, coffre-fort, certificats d’immatriculation, télécommande, câble d’Iphone et de l’argent pour un montant indéterminé…

Pour arriver à commettre leur larcin, ils reviennent une deuxième fois dans le restaurant et se font surprendre par le patron. C’est alors que les deux voleurs s’enfuient. S’ensuit une scène surprenante au cours de laquelle un des deux hommes, l’Anderlechtois né en 1990, oublie ses papiers d’identité sur les lieux du vol avant de se retrouver en train de patauger avec son butin dans la Mehaigne, luttant pour ne pas finir noyé.

Les deux hommes, consommateurs de stupéfiants divers (héroïne, cocaïne et méthadone), parviennent à rejoindre leur squat mais sont suivis par le restaurateur qui prévient la police. Sur place, les agents des forces de l’ordre retrouveront un pantalon mouillé ainsi que bon nombre des objets décrits. Le lien est évident: "Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça, ce n’est pas excusable", a d’ailleurs concédé le Hutois, né en 1982, et déjà bénéficiaire par le passé d’un sursis probatoire pour des autres faits de stupéfiants.

Vu la situation difficile dans laquelle ces deux personnes, sans domicile fixe, se trouvent, la procureure de division a estimé qu’il était judicieux de leur proposer des conditions en vue de leur réinsertion. "La prison n’est pas la solution", a acquiescé la défense du Hutois. "Il s’agit de personnalités désœuvrées", a avancé son confrère, qui a également demandé une peine de probation autonome, assortie de conditions liées à leur consommation de stupéfiants.

Jugement le 2 février