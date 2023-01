Écolo et DéfipourHuy ont décidé de s’unir jusqu’en 2024

Et pour étayer les propos, les membres des groupes Écolo et DéfipourHuy lancent une série d’exemples et pointent du doigt ce qui leur apparaît comme des "manquements." Des dossiers qui viennent régulièrement au centre du débat du conseil communal mais qui prennent aujourd’hui, des allures de procès d’intention envers la majorité. "Le dialogue est rompu entre la Ville et les commerçants. Le bourgmestre refuse de les recevoir et d’entendre leur proposition, étaye Rodrigue Demeuse. Il y a un manque de communication et toutes les décisions sont prises de façon unilatérale." Mais il n’y a pas que ça. Grégory Vidal prend en exemple le dossier du triathlon ou du patrimoine délaissé. Enfin, Anabelle Rahhal enfonce le clou avec l’académie des Beaux-Arts ou encore les conditions du personnel communal.

Impliquer les citoyens dans les actions de terrain

Alors, au-delà de pointer ce qui ne va pas, quelle vision les deux partis de l’opposition ont-ils choisi de défendre ? Un seul terme est sur toutes les lèvres : "démocratie citoyenne". "On veut aujourd’hui dépasser les clivages et proposer une politique citoyenne qui implique les citoyens et tient compte des avis des Hutois, explique Grégory Vidal. Il est temps de donner la parole à ceux qui vivent leur ville. Nous allons cibler et mettre en place différentes actions dans les prochaines semaines et prochains mois. On veut surtout montrer qu’il est possible de faire de la politique autrement. Cette union peut aussi être une vraie source de motivation pour moi et pour retrouver les raisons qui ont fait que je me suis engagé en politique." Le conseiller avouait, il y a quelques mois, se sentir démotivé dans son rôle politique. Il semble donc désormais avoir regagné en vitalité. Concrètement, les deux partis travailleront de concert jusqu’au moment des élections, en 2024. "Nous allons cibler et mettre en place différentes actions dans les prochaines semaines et prochains mois. On veut surtout montrer qu’il est possible de faire de la politique autrement. Nous allons donc nous attaquer à trois grands axes : l’insécurité en lançant une commission citoyenne, l’aménagement du territoire en faisant le tour des quartiers dès le mois prochain afin de rencontrer les Hutois et entendre leurs besoins et enfin, le commerce en lançant une grande campagne de porte-à-porte, détaille Rodrigue Demeuse. Nous allons également programmer des enquêtes en ligne sur une série de sujets d’actualités."

Et pour concrétiser leur mariage, les citoyens qui le souhaitent sont invités à les rejoindre et à partager leurs idées le vendredi 3 février dès 18h au bar « Le Léopold » sur la grand-place. Les deux partis ont également créé une adresse mail commune : info@huyautrement.be