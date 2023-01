La fédération PS de Huy-Waremme ne lâche pas l’eurodéputé Tarabella

Les accusations à l’encontre de Marc Tarabella sont plus précises aujourd’hui. Quel est votre état d’esprit ?

Je répète ce que je dis depuis le début. Je veux que la Justice fasse son travail. Ce qu’on a lu récemment dans la presse vient d’une fuite ; ça n’a aucune valeur. À se demander qui a intérêt à faire fuiter ainsi. De plus, il s’agit d’une déclaration de Panzeri faite avant qu’il y ait la perquisition au domicile de Marc Tarabella (NDLR: les déclarations de Panzeri datent du 9 décembre, la perquisition chez l’Anthisnois du 10 décembre). Si Marc Tarabella était impliqué, si on avait trouvé quelque chose chez lui, il aurait été entendu par la Justice indépendamment de la levée de son immunité.

Donc, vous continuez à faire confiance au socialiste anthisnois ?

Je reste dans la même optique. Je crois en la sacro-sainte présomption d’innocence. Les fuites avec les PV d’audition de Panzeri qu’on retrouve dans la presse, à se demander qui a intérêt à les transmettre aux journalistes… Et c’est grave, car on transforme le principe de présomption d’innocence en présomption de culpabilité. Pour le citoyen lambda, c’est comme si on avait déjà fait son procès. Mais ce n’est pas comme cela que la Justice doit fonctionner.

Vous ne vous êtes donc pas fait une opinion déjà à ce stade.

Je reste sur ma première réaction et je ne suis pas le seul. Mais Marc est le seul à connaître la vérité. Maintenant, si on devait apprendre qu’il est effectivement coupable, on serait nombreux à tomber le derrière à terre…

Avez-vous eu des contacts avec Marc Tarabella depuis les révélations ?

Je l’ai eu en ligne à plusieurs reprises depuis. Il continue à clamer son innocence. C’est le même discours depuis le début. Maintenant, c’est très lourd à vivre pour lui. Il se dit choqué par les explications. Il pense à sa famille aussi. Mais surtout, il vit mal sa suspension du PS par le fait qu’on l’a démissionné. C’est dur pour lui car il a toujours tout donné pour son parti depuis qu’il est tout jeune. Là, aujourd’hui, il dit qu’il veut être entendu par la Justice. Il le sera, le processus est en cours. Quand ? Je n’en sais rien.

Il aurait pu l’être avant la levée de son immunité parlementaire, non ?

Tout est dit. Si la Justice a les aveux de Panzeri depuis un mois, pourquoi n’a-t-il pas déjà été entendu ? C’est le genre d’élément qui laisse peser un gros doute quant à ces affirmations. Il n’est pas sain qu’on laisse traîner les choses.

Marc Tarabella a été exclu, jusqu’à preuve de son innocence, du PS fédéral. Et la fédération de Huy-Waremme dans tout cela ?

La fédération, elle suit. La décision a été prise par le collège du président et des vice-présidents. On n’a pas grand chose à dire. On ne peut pas remettre cette décision en question.

Mais l’Anthisnois reste bourgmestre.

Oui, il garde son mandat de bourgmestre, c’est indiscutable. De plus, il continue à être soutenu par son groupe politique à Anthisnes. Donc, ça ne change rien. De plus, il n’a pas été élu sur une liste pure (NDLR mais une liste PS-IC), il continue à siéger comme bourgmestre.

Et vis-à-vis de la fédération ?

Il n’est plus invité aux réunions du PS de Huy-Waremme. Il ne participe plus à nos réunions. Et il n’avait pas de mandat où il représentait le PS au sein d’intercommunales.

Entre vous, au sein de la fédération PS, vous discutez de la situation ?

On en parle évidemment entre nous. Tous les deux ou trois jours, il y a de nouvelles informations. On s’interroge aussi sur qui a intérêt à faire quoi… Marc nous a assuré qu’il n’avait rien à se reprocher. On en est là, on espère que son audition aura lieu le plus vite possible.

S’il est blanchi, cette affaire laissera quand même des traces, non ? C’est pour casser une carrière politique.

D’autant plus que cela risque de prendre du temps… Je ne pense pas qu’il sera disculpé avant les prochaines élections car ça va durer longtemps. Mais même psychologiquement, je pense qu’il se rendra compte qu’il y a autre chose dans la vie. Mais ça, ça n’appartient qu’à lui. Mais tant que la décision finale n’est pas prise, tant qu’il n’y a pas d’inculpation, il ne pourra plus se présenter sur les listes PS. Mais pourquoi pas sur une autre liste aux communales en 2024… Mais on verra ce qui va se passer.