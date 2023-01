Edmond: le public hutois conquis par le panache des 12 comédiens belges

L’histoire ? Vous la connaissez peut-être pour avoir vu le film éponyme sorti il y a quatre ans. On vous la rappelle quand même: nous sommes à Paris en 1897. Le jeune Edmond Rostand n’a pas encore 30 ans. Il est fauché, a deux enfants, des angoisses et peu d’inspiration. Il n’a rien écrit depuis deux ans lorsqu’il propose un rôle au célèbre acteur Constant Coquelin. Gros hic: la pièce n’est pas écrite, Rostand n’a que le titre: Cyrano de Bergerac. Edmond retrace ainsi de façon romancée, et donc non biographique, comment le dramaturge a imaginé le héros et le scénario d’un des plus grands chefs-d’œuvre du théâtre français.

Pendant deux heures, les douze comédiens, qui interprètent près de 30 rôles, vont se succéder à un rythme effréné sur scène. Changements incessants de lieux, de costumes et de décors: les scènes s’enchaînent à une vitesse folle grâce à une brochette d’acteurs talentueux. Avec une mention spéciale pour Tristan Scotte (Edmond), Itsik Elbaz (Constant Coquelin) ou encore Réal Siellez et François-Michel van der Rest qui incarnent les producteurs et frères corses Ange et Marcel Floury.

Edmond, c’est un tourbillon résolument moderne qui ne peut que faire aimer le théâtre à toutes les générations. Pas étonnant que la pièce belge créée en 2019 – elle a donc été victime des années Covid – ait été jouée à 110 reprises.

Ce mercredi, c’est debout que la salle hutoise a salué la performance (théâtrale et… sportive) des comédiens, au travers de nombreux rappels. Il n’y en eut peut-être pas quarante comme lors de la première représentation de Cyrano de Bergerac le 28 décembre 1897 à Paris. Mais c’est un détail…