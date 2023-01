Et pourquoi pas un marché de Noël des artisans au château Springuel à Huy ?

Et donc, pourquoi pas délocaliser le marché des artisans actuellement situé sur la place Verte durant deux week-ends ? Au château Springuel, un lieu qui peut rendre le marché plus féerique. "Ce serait un peu dans l’idée de celui de Ciney avec un restaurant éphémère à l’intérieur du château et un parcours tout autour avec le sentier qui passe par les bois et qui est accessible aux poussettes et personnes à mobilité réduite. Je suis en tout cas certain que le lieu pourrait bien se prêter à ce genre d’événement."

Un appel aux artisans

Et pour concrétiser ce projet, l’organisateur hutois lance donc un appel aux artisans hutois et de la région. "On veut sonder les gens pour voir si l’envie est là. On pourrait accueillir 80 exposants et cibler sur les produits locaux. Il s’agirait d’un marché axé exclusivement sur l’artisanat avec éventuellement un ou deux stands horeca."

Depuis la clôture de l’édition 2022 des Plaisirs de Noël, les réactions ont fusé. Commerçants, artisans et visiteurs ont soutenu qu’il était temps de donner un nouveau souffle aux activités. Mais les deux marchés pourraient-ils coexister ?

"L’objectif n’est pas de faire de la concurrence aux chalets du centre-ville mais plutôt de travailler de concert. Je suis convaincu qu’il y a de la place pour toutes les idées si les choses sont pensées ensemble. Le monde attire le monde. Dans l’optique d’une ville qui se veut touristique, il faut soutenir des initiatives comme celle-là je pense. Investir le square Henrion avec 80 chalets me semble compliqué."

Pour les artisans qui souhaitent rejoindre l’organisation et la première édition du marché de Noël au château Springuel: christophethonet@gmail.com.