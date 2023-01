Passionné par le téléphérique, l’Amaytois Maxence Massin recherche des photos des années 50

On vous parle d’un temps que les moins de 70 ans ne peuvent pas connaître. Huy, en 1957, inaugurait son téléphérique reliant ainsi les deux côtés de la Meuse et accueillait des milliers de spectateurs pour l’occasion. S’il vous reste des archives et des souvenirs de ce jour-là et des premières années d’existence des deux cabines rouges, Maxence Massin est preneur. L‘Amaytois de 26 ans n’avait que deux ans lorsqu’il est monté pour la première fois, en 1998. Depuis, le jeune homme se passionne pour le téléphérique de Huy. "Ma maman était puéricultrice à la crèche des Tout-Petits qui était juste au pied d’une des deux arrivées. Elle me conduisait souvent auprès du responsable de l’époque, Monsieur John Mathieu, et j’y restais durant des heures. Il m’a transmis sa passion mais il m’a aussi beaucoup parlé de son métier. À l’époque, ça me fascinait et toujours aujourd’hui d’ailleurs, sourit-il. Je restais près de la fenêtre en regardant les nacelles surplomber la Meuse. J’ai commencé à collectionner tout ce qui se rapportait à cette attraction touristique. J’ai eu ma première miniature à l’âge de 5 ans."