L’enseigne Taco’ Tac quitte le centre de Huy à la fin du mois

L’enseigne Taco’ Tac, installée au n°5 de la rue des Fouarges, à Huy, fermera définitivement ses portes le 31 janvier. Si le concept d’Alain Pleinevaux (52 ans) existait depuis 2019 d’abord rue d’Italie, il ne s’était installé dans le centre de Huy que depuis novembre 2021. "L’inflation aura eu la peau des petits commerçants, embraye le gérant hutois, déçu. C’est à contrecœur que je suis obligé de fermer mon établissement. Le coût des matières premières a considérablement augmenté. Je ne peux tout de même pas vendre un tacos à 50 € pour rentrer dans mes frais… Les factures ont doublé voire triplé pour la plupart. On se sentait asphyxié. À cela est également venu s’ajouter une baisse de fréquentation. On le ressent, la crise économique pend au nez de tout le monde et les clients ont plus de mal à se faire plaisir. Il faut choisir ses priorités et on peut le comprendre mais forcément nous payons les pots cassés."