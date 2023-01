La Ville de Huy a acheté des tickets pour donner accès à la culture aux personnes défavorisées

Le collège communal de Huy a décidé ce lundi d’acheter cinquante tickets pour des spectacles organisés au centre culturel de Huy. Des tickets "Article 27" afin de permettre aux personnes qui ont moins les moyens d’avoir accès eux aussi à la culture. "On achète des tickets pour aller au théâtre, pour assister à des spectacles et on les met à la disposition du service prévention qui, lui, se charge de les distribuer, explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. On achète des places à bon prix. C’est le principe de l’article 27 via lequel les gens qui émargent au CPAS peuvent accéder à la culture." C’est le même principe sauf que ces places-ci touchent les personnes qui sont en contact avec le service communal de prévention. "Ces tickets leur permettront de participer à des activités culturelles, structurantes et cadrantes. Elles seront accompagnées par des éducateurs ou des assistants sociaux du service prévention."