Deux nouvelles motos pour les policiers de Huy

Clairement, le nouveau chef de corps de la police hutoise mise sur ses motards. "Avec trois motards, on aura une couverture complète en semaine, pendant les heures de bureau." Les motards roulent seuls, ils sont totalement autonomes. "Traditionnellement, il n’y en a qu’un sur la route. Quelques fois, le deuxième l’accompagne", note le chef de corps.

L’intérêt d’avoir des motards au sein d’une police locale ? "Ce qui est très précieux avec les motards, c’est leur mobilité. C’est plus simple de remonter dans les files quand on est à moto. Plus facile aussi de se stationner." Et les motards ont aussi un effet dissuasif… "Quand les motards tournent en ville, les gens savent qu’ils ne sont pas là pour rigoler." Depuis qu’il est chef de corps, Jean-Marie Dradin a exhorté ses motards à être plus souvent sur les routes. "Avant mon arrivée, les motos roulaient peu. Les policiers effectuaient d’autres missions et s’ils en avaient la possibilité, ils prenaient leur moto. Là, j’ai inversé la dynamique: les motards sont le plus possible dehors."

Déclassées et revendues

Et là, la Ville de Huy vient de décider d’acheter de nouvelles motos pour le pool motards policier. Celles actuellement utilisées – une BMW et une Yamaha – ont quelques longues années au compteur. La première est de 2004, la deuxième de 2008. Elles sont vieilles, elles engendrent des frais d’entretien et de réparation de plus en plus importants. Une fois les nouvelles motos commandées, les deux motos actuelles seront déclassées. Quelles nouvelles motos ? Ce seront des BMW R1250T, une marque et un modèle qui s’inscrivent dans le marché public cadre passé par le fédéral et accessible aux zones de police. Elles coûteront 47 000 €, TVA comprise. "La sécurité passe par des services de police présents sur le terrain, visibles et proches des citoyens, commente le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Grâce à sa mobilité et à sa réputation, le motard est une pièce maîtresse du Plan zonal de sécurité et notre volonté à moyen terme est d’étoffer ce pool afin de garantir une présence effective de minimum un motard sur le terrain durant huit heures par jour, chaque jour de la semaine, week-end compris et parfois en horaire décalé." Les deux motos déclassées seront alors mises en vente. "Il y aura un appel qui sera lancé, elles seront toujours en état de rouler. Même si une des deux est à la limite d’être un ancêtre."