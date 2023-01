Le temps, c’est le thème du concours de nouvelles lancé par la bibliothèque (Huy)

Mais une nouvelle, c’est quoi exactement ? Il s’agit d’un récit littéraire court. "Ici, il ne doit pas dépasser cinq pages A4, en prenant compte qu’il faut 1 500 caractères par page, espaces compris", ajoute le directeur de la bibliothèque, qui précise qu’une page A4 peu suffire puisque les micronouvelles, microfictions et autres poèmes peuvent également être proposés.

Seront ensuite sélectionnés dis auteurs favoris desquels trois lauréats seront choisis. "C’est le centre culturel qui remettra les prix. Des prix très intéressants, même si je ne peux pas en dire plus pour le moment." La proclamation se tiendra le 24 mars, à 17 h, à la bibliothèque. En plus d’avoir eu l’honneur d’être choisi par le comité de sélection, "un recueil des dix nouvelles sélectionnées sera édité".

« Laisser libre cours à son imagination »

Un beau challenge, ainsi. mais le directeur de la bibliothèque tient toutefois à ajouter qu’il ne s’agit pas ici d’une compétition en tant que telle. "C’est un concours qui s’organise dans un esprit de partage et de bienveillance. On veut que chacun laisse libre cours à son imagination et à son originalité. Et surtout, on invite à oser proposer son écriture, sans crainte d’être critiquer."

Les textes doivent être envoyés avant le 1er mars à l’adresse mail bibliotheque@huy.be.